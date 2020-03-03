Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком з тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Якщо мати правильне мислення, це змінить ваше життя. Потрібно бути позитивним вже сьогодні. PS цей спортивний бюстгальтер буквально приголомшливий, він змусить ваші сис*ки виглядати чудово», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує з піднятими руками, виставивши напоказ розкішне тіло. Її форми підкреслюють гарні лосини. На це звернули увагу і її прихильники.

«Божественна», «ідеальний вигляд», «виглядаєш приголомшливо», «ти завжди виглядаєш бомбезно. А зараз – особливо», «взагалі супер», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування. До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

На цей раз вона знову повернулася до своїх улюблених фото в купальниках.

Дівчина опублікувала гарячі фото з пляжу, де з'явилася в бікіні своєї улюбленої забарвлення – леопардової. Крихітні бюстгальтер і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди і тонку талію. Завершують образ чорна капелюшок, золоті ланцюжки і масивні сережки-кільця.

На другому знімку вона також демонструє фігуру у всій своїй красі, але на цей раз на неї бікіні в квітковий орнамент, а волосся зібране у високий пучок.

На жаль користувачі мережі позбавлені можливості залишати свої коментарі під знімками, адже їх красуня вирішила показати в своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

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