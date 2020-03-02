Модель показала, за що її полюбили чоловіки

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила пікантним знімком з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Океан в моїй душі», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованому знімку Квітко позує на тлі моря в мокрому купальнику і міні-бікіні. Дівчина застигла в елегантній позі, демонструючи розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це горіх!», «Божественний вигляд», бомба-ракета», «виглядаєш приголомшливо», «боже, ти ідеальна», «люблю такі знімки», «ось це справжня насолода», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що російська модель і фотоблогер Instagram Анастасія Квітко в серпні 2014 року зареєструвалася в Instagram і стала розміщувати там свої фотографії.

В кінці 2015 року, завдяки своїм фотографіям, придбала всесвітню популярність. З-за схожої постаті, отримала в ЗМІ прізвисько "російська Кім Кардашьян". Її аккаунт в Instagram має понад 10 мільйонів передплатників.

Черговий відвертий знімок знову з'явився в її блозі Instagram. На ньому дівчина позувала, сидячи на стільці, розставивши ноги в сторони. При цьому вона повернулася спиною до камери, а передом до вікна. З одягу на запаморочливою красунею лише світле мереживна білизна. Тому користувачі мережі можуть чудово розглянути її апетитну фігуру у всій красі.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.