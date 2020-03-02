Модель Альона Омович, відома як українська копія Кім Кардашьян, поділилася відвертим знімком у відкритому купальнику

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку дівчина лежить на шезлонгу в такій позі, що видно її округлі форми спереду і ззаду. Купальник Омович настільки мініатюрний, що ледве прикриває її принади. Судячи з усього, дівчина вже встигла добряче засмагнути на відпочинку, так як її тіло на фото бронзового відтінку.

«Куди б ви хотіли зараз полетіти? Тільки чесно», - підписала модель свій знімок.

За дві години нове фото Омович зібрало майже 11 тисяч лайків. Шанувальники активно коментують пост.

«Нахрен з планети на Марс чи Венеру», «та куди не глянь ... одні бууулочки!», «Розкажіть, як харчуєтеся, щоб тримати себе у формі?», «Яка ви красива», «Альон, мені не здається що на попі імплантант виділяється?», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Омович зі своїм чоловіком відпочиває зараз у Домініканській республіці. Дівчина ділиться яскравими знімками з відпочинку на дорогому курорті, щодня міняючи купальники.

Раніше ми писали, що Альона Омович показала свою ідеальну фігуру в практично непомітному бікіні. Нижня частина купальника точно претендує на позначення "невидимої", бо трусики зірки практично не було видно. Також модель одягла верх купальника, який ледь прикривав найпікантніші ділянки тіла української знаменитості.

Як відомо, Альоні Омович 27 років. Дівчина робить дуже багато пластичних операцій і уколів краси, завдяки чому виглядає як лялька Барбі. В модельному бізнесі Альона працює з 15 років, а Instagram почала вести в 20 років. Сьогодні у неї понад 1,1 мільйона підписників.

Нагадаємо, що Олена Омович в хижому вбранні розсунула ноги до непристойності: "Ну і розміри".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович у відвертому купальнику підкорила люксовий курорт: "Я у твоїх ніг".

Також Politeka писала, що Омович не втримала "персики" у відвертій сукні: "Ого, як стирчать".