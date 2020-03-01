Відома фітнес-модель Ана Чері вирішила показати на камеру, чим її нагородила природа
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку Чері позує в облягаючому топі, який ледь прикриває розкішні форми. Доповнює образ зірка помітним макіяжем.
А на іншій фотографії Чері позує з розстебнутою кофтою в крихітному топі. Здається, що «бомби» зірки буквально вистрибують з білизни. Однак, оскільки знімок був опублікований в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
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Раніше ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері любить оточувати себе гарними людьми.
33-річна красуня поділилася у своєму сториз в Instagram відео, на якому «запалює» разом з відомим майстром з бровам Джессі Сьєррою.
На відео обидві дівчини – в пляжних костюмах. Ана Чері – в білому з малюнком бікіні, яке практично не приховує всі самі спокусливі частини тіла, а Джессі – в топі тілесного кольору і чорних трусиках, а на талії – чорна хустка з прозорої тканини.
Особливу увагу привертають татуювання стиліста, якими прикрашена значна частина її тіла.
Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.
Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.