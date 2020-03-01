Російська виконавиця Анна Семенович позувала у відвертому вбранні

Зірка сцени опублікувала в своїх сторіз знімок, на якому позує в платтячку "медсестри" з глибоким декольте, пише Politeka.net.

Співачка продовжує святкувати свій день народження і в публікованих сторіз показує фото і привітання всих тих, хто не забув про іменинницю. Так на одному з фото артистка позувала в костюмі, ймовірно, з магазину "для дорослих". Наряд синього кольору дуже був до лиця блондинці-артистці, на фото вона широко посміхається на камеру.

Варто задзначити, що на знімку частково видно пишні груди співачки і стрункі ніжки.

Відзначимо також, що можливості прокоментувати знімок у фоловерів зірки не було, але вони раніше неодноразово під постами Анни в коментарях розсипалися в компліментах зірці. В основному пишуть про те, яка вона приваблива жінка і наскільки у неї шикарна фігура.

Раніше Семенович розповіла, що подивилася фільм "Рокетмен", який їй дуже сподобався. Артистка задумалася про долі людей.

"Є одна закономірність , що тільки через перешкоди, образи, труднощі, біль і страх, людина загартовується і стає мудрішою. Виходить , що душевна глибина приходить після потужного струсу, всесвіт через втрати вчить нас любити себе, інших людей і цей світ 🌍 Через втрати, ми набуваємо", - пояснила Анна.

За словами дівчини, після струсу, приходить розуміння, що він був необхідний, незважаючи на біль.

"Після розчарування приходить любов, після втрати ми купуємо! Це життя, воно цікаве і різноманітне. Головне вірити, що все буде добре 🙏🏼❤️ #мысливслух #життя #мечтысбываются #счастьеесть", - написала артистка.

За дві години пост Анни зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Яке фото!!!😍😍😍", "Прекрасні рядки Ганнуся і все вірно ! І Ви прекрасна , гарна відкрита людина . Дай Бог Вам щастя !😍", "Дякую за цей пост Аня ❤️❤️❤️❤️.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

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