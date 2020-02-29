Популярна модель Емілі Ратаковскі, показала сміливе фото



Як передає Politeka.net, модель Емілі Ратаковскі прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. Там вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

На цей раз модель опублікувала знімок, на якому позувала зовсім без верхнього одягу. Емілі зайняла звабливу позу біля шкіряного дивана. Одягалася модель лише в білі трусики і топ. Публікацію вона зробила у своїх сторіс і її прихильникам не вдалося прокоментувати даний знімок, але вони насолодилися побаченим сповна.





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Її шикарне декольте майже до пупка звело з розуму прихильників. Спідню білизну надягати під сукню дівчина не стала. Всього за годину знімок набрав триста тисяч лайків.



Нагадаємо, Емілі Ратаковски володіє одним із самих приголомшливих тіл у світі і шоу-бізнесі. Попри те, що актриса і модель одного разу зізналася, що їй дуже пощастило з метаболізмом, вона старанно працює над своїм тілом.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

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