Російська балерина Анастасія Волочкова показала свого пухнастого красеня

Анастасія часто ділиться фото в своєму Instagram і нерідко показує свого улюбленця кота по кличці Лаккі, передає Politeka.net.

Так, на недавньму знімку вона взяла улюбленця на руки. Було видно, що котик не такий пухнастий, як зазвичай, мабуть тварину підстригли. Красень з великими очами сидів смирно на руках, при цьому дивлячись в бік: "Ух, який".

Волочкова була в блакитному костюмі з копюшоном. Балерина розпустила коротке волосся, і красиво уклала його.

На обличчі зірки виділялися тільки брови, можливо, на ній не було макіяжу.

Позаду можна було помітити світлу штору.

"Світлий ранок і улюблений Лаккі😊 Гарного Вам вихідного.😊❤️", - підписала знімок знаменитість.

За три години пост зібрав майже 4000 лайків і жодного коментаря. Відомо, що артистка відключила можливість коментувати, і лише дозволяє це робити під деякими постами.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова записала відео разом зі співачкою Олею Бузовою.

На кадрах артистки розповіли, що зустрілися випадково на святі Масляна. Далі дівчата повідомили, що народилися в один день, але з різницею в 20 років.

За словами дівчат, їх дата народження дуже потужна і це можна помітити навіть за фотографіями Instagram.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова в профілі в Instagram вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується досить відвертим тренуванням перед тренером.

Причому до того, як зірка сіла на чергову дієту і схудла, на думку користувачів, вона виглядала набагато привабливіше.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова похвалилася подарунком, який їй подарував невідомий шанувальник.

Балерина написала, що їй з Європи доставили бронзову статуетку, яку купили спеціально для неї.

«Це таке щастя бути коханою! Я дуже ціную увагу людське у всіх його проявах. Отримала в подарунок саму себе», - написала зірка, зазначивши, що статуетка – ексклюзивна робота 1830 року.

Нагадаємо, що скандальна Волочкова виставила напоказ свою пишність в шортах: "ну і видовище".

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