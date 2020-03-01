Российская балерина Анастасия Волочкова показала своего пушистого красавца

Анастасия часто делится фото в своем Инстаграм и нередко показывает своего питомца кота по кличке Лакки, передает Politeka.net.

Так, на недавнем снимке она взяла любимца на руки. Было видно, что котик не такой пушистый, как обычно, видимо животное подстригли. Красавец с большими глазами сидел смирно на руках, при этом смотря в сторону: "Ух, какой"

Волочкова была в голубом костюме с копюшоном. Балерина распустила короткие волосы, и красиво уложила их.

На лице звезды выделялись только брови, возможно, на ней не было макияжа.

Позади можно было заметить светлую штору.

"Светлое утро и любимый Лакки😊 Хорошего Вам выходного.😊❤️", - подписала снимок знаменитость.

За три часа пост собрал почти 4000 лайков и ни одного комментария. Известно, что артистка отключила возможность комментрировать, и лишь позволяет это делать под некоторыми постами.

Напомним, Анастасия Волочкова записала видео вместе с певицей Олей Бузовой.

На кадрах артистки рассказали, что встретились случайно на празднике Масленница. Далее девушки сообщили, что родились в один день, но с разницей в 20 лет.

По словам девушек, их дата рождения очень мощная и это можно заметить даже по фотографиям в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова в профиле в Инстаграм решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается довольно откровенной тренировкой перед тренером.

Причем до того, как звезда села на очередную диету и похудела, по мнению пользователей, она выглядела куда привлекательнее.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова похвасталась подарком, который ей подарил неизвестный ухажер.

Балерина написала, что ей из Европы доставили бронзовую статуэтку, которую купили специально для нее.

«Это такое счастье быть любимой! Я очень ценю внимание человеческое во всех его проявлениях. Получила в подарок саму себя», - написала звезда, отметив, что статуэтка – эксклюзивная работа 1830 года.

Напомним, что скандальная Волочкова выставила напоказ свое великолепие в шортах: "ну и зрелище".

А еще Politeka писала, что Анастасия Волочкова разоткровенничалась о личной жизни: "Позвал к себе миллионер...".

Также Politeka сообщала, что Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места: тут и шпагат не нужен.