Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ
Відома модель, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.
Як повідомляє Politeka.net, нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Демі постала на кадрі мініатюрній сукні. Воно було явно не по розміру приголомшливим формами моделі. Відсутність бюстгальтера також позначилося на пікантності фото - непристойного розміру груди ледь не вирвалася на свободу.
Зірка інстаграму Діденко встигла зняти відео перед смертельною трагедією в бані: "Це був сюрприз"
Продюсер вперше видав правду про "страшний діагноз" Андрія Данилка: "Сердючка любить..."
Топ-10 безсоромних образів суперблондинки Полякової: голяка взагалі вогонь
Пишногруда Кардашьян осідлала білого жеребця заради гарячих кадрів: «розставила ноги і...»
Низи (якщо їх можна так назвати) сукні здійснювали мінімальний захист від погляду сторонніх на непристойні місця моделі.
Судячи з фото, Демі знаходиться на даху будинку.
Раніше модель похвалилася кадром в золотому купальнику, який ледь прикривав її форми. А стегновий золота сіточка дуже ефектно доповнює її образ.
Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 24-річної дівчини, завалюючи її компліментами.
Нагадаємо, нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.
Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.
Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.