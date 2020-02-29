Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі постала на кадрі мініатюрній сукні. Воно було явно не по розміру приголомшливим формами моделі. Відсутність бюстгальтера також позначилося на пікантності фото - непристойного розміру груди ледь не вирвалася на свободу.

Низи (якщо їх можна так назвати) сукні здійснювали мінімальний захист від погляду сторонніх на непристойні місця моделі.

Судячи з фото, Демі знаходиться на даху будинку.





Раніше модель похвалилася кадром в золотому купальнику, який ледь прикривав її форми. А стегновий золота сіточка дуже ефектно доповнює її образ.

Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 24-річної дівчини, завалюючи її компліментами.

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