Известная певица Ольга Меганская, солистка группы ВИА Гра, показала новый образ в Инстаграм

На кадре Меганская стоит в брюках с ремнем, а также белой рубашке. Она ее частично расстегнула и приспустила, обнажив плечо. Волосы Ольга решила оставить распущенными. Снимок был студийным, поэтому на фоне ничего не было. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Былое))) Скоро мой день рождения. Если у вас есть интересные идеи для праздника, я послушаю", - написала Ольга под фото.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Встреча с поклонниками", "Красотка", "В марте будет новая песня", "написать с девочками новый трэк, я думаю положительных эмоций это прибавит))", "Честно издалека наблюдать как то не очень а вот смотреть в из глаза и тонуть как в глубокие моря это с радостью", "Можно сделать тематическую вечеринку.я как то устраивал вечеринку в стиле 80х.было круто", "Вау вы красотка и Виагра та потому что каждый состав на мой взгляд прекрасен и удачи вам достигать высот ведь вы Виагра", "Концертик для своих в уютном месте", "Провести его на концерте группы", "Тут вы очень похожи на Анджелину Джоли в молодости".

Сообщалось, что участница ВИА Гра Ольга Меганская большая любительница пикантных "провокаций" в сети.

Певица позировала в необычного цвета белье то ли перед зеркалом, то ли перед профессиональным фотографом - а может - и все одновременно.

Артистка на новом опубликованном ею снимке предстала в горчичного оттенка бра, или, точнее будет сказать, зеленоватого, с плеч певица спустила белоснежную, вероятно, рубаху и смотрит прямо перед собой. При этом исполнительница свела руки на груди, прикрыв "все самое интересное", как выразились ее поклонники в комментариях.

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