Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, показала довгі ніжки
Модель постала у всій красі, показавши ідеальні форми, пише Рoliteka.net.
Красуня позувала у короткій сукні з відвертим декольте. Наряд виділив тонку талію і пишні груди знаменитості.
Рівні, красиві, довгі ніжки - виглядали на фото неймовірно. Модель стала на носочки, тим самим підкресливши свою стрункість. На одній з кінцівок блищав браслет, що виглядало дуже гаряче: "Вау, оце королева".
Келлі позував біля стіни. Її хвилясте довге волосся буле розпущені. Вона потягнулася до голови рукою, засвітивши кілька браслетів.
Зірка інстаграму Діденко встигла зняти відео перед смертельною трагедією в бані: "Це був сюрприз"
Українська Кардашьян в невидимих трусиках розставила ноги і змусила чоловіків спітніти: «видно все»
Мокра екс-Nikita втиснула пишні принади у купальник з сіточкою: "Ранок почався з..."
Скандальна зірка Євробачення вийшла на сцену напівголою: "це треба бачити"
На обличчі знаменитості ніби немає макіяжу, виділяються одні темні брови. Природна краса - це, можна сказати, і знаменита модель. Вона часто публікує фото без косметики.
На тлі по боках від стіни можна помітити кімнату з меблями та зелений газон з рослинами.
За вісім годин пост знаменитості зібрав понад 30 тисяч лайків табагато коментарів.
Користувачі мережі написали ангелу масу комплимнтов, вони називали її красунею з шикарною фігурою.
Нагадаємо, нещодавно Келлі Гейл позувала в крихітному бікіні на тонких лямках. Купальне вбрання підкреслило ідеальні форми Гейл, в особливості її пишні груди. Маленькі трикутники тканини ледь утримували і закривали великі принади.
Також помітний пружний прес і стрункі ніжки зірки.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала на багажнику машини. Вона підняла свої довге волосся руками і закрила очі. На знаменитості - яскравий ліфчик, який підкреслив її пишний бюст. А чорні штани з посадкою на талії ідеально сіли на тонкій талії красуні.
Доповнили образ аксесуари і макіяж, який надав свіжості обличчю і тілу.
Нагадаємо також, що модель "Victoria’s Secret" похвалилася ідеальними формами - струнким тілом, накаченим пресом і пишним бюстом.
Дівчина була на сидінні, розставляючи ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний напій.пляшки з які стояли на столику.
Дівчина також пристрасно відкривала губи.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри
Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати