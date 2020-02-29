Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, показала довгі ніжки

Модель постала у всій красі, показавши ідеальні форми, пише Рoliteka.net.

Красуня позувала у короткій сукні з відвертим декольте. Наряд виділив тонку талію і пишні груди знаменитості.

Рівні, красиві, довгі ніжки - виглядали на фото неймовірно. Модель стала на носочки, тим самим підкресливши свою стрункість. На одній з кінцівок блищав браслет, що виглядало дуже гаряче: "Вау, оце королева".

Келлі позував біля стіни. Її хвилясте довге волосся буле розпущені. Вона потягнулася до голови рукою, засвітивши кілька браслетів.

На обличчі знаменитості ніби немає макіяжу, виділяються одні темні брови. Природна краса - це, можна сказати, і знаменита модель. Вона часто публікує фото без косметики.

На тлі по боках від стіни можна помітити кімнату з меблями та зелений газон з рослинами.

За вісім годин пост знаменитості зібрав понад 30 тисяч лайків табагато коментарів.

Користувачі мережі написали ангелу масу комплимнтов, вони називали її красунею з шикарною фігурою.

Нагадаємо, нещодавно Келлі Гейл позувала в крихітному бікіні на тонких лямках. Купальне вбрання підкреслило ідеальні форми Гейл, в особливості її пишні груди. Маленькі трикутники тканини ледь утримували і закривали великі принади.

Також помітний пружний прес і стрункі ніжки зірки.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала на багажнику машини. Вона підняла свої довге волосся руками і закрила очі. На знаменитості - яскравий ліфчик, який підкреслив її пишний бюст. А чорні штани з посадкою на талії ідеально сіли на тонкій талії красуні.

Доповнили образ аксесуари і макіяж, який надав свіжості обличчю і тілу.

Нагадаємо також, що модель "Victoria’s Secret" похвалилася ідеальними формами - струнким тілом, накаченим пресом і пишним бюстом.

Дівчина була на сидінні, розставляючи ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний напій.пляшки з які стояли на столику.

Дівчина також пристрасно відкривала губи.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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