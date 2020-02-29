Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, показала длинные ножки
Модель предстала во всей красе, показав идеальные формы, пишет Рoliteka.net.
Красотка позировала в коротком платье с откровенным декольте. Наряд выделил тонкую талию и пышные груди знаменитости.
Красивые, ровные, длинные ножки - смотрелись на фото невероятно. Модель встала на носочки, тем самым подчеркнув свою стройность. На одной из конечностей блестел браслет, что выглядело очень горячо: "Вау, вот это королева".
Келли позировал у стены. Ее волнистые длинные волосы были распущены. Она потянулась к голове рукой, засветив несколько браслетов.
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На лице знаменитости будто нет макияжа, выделяются одни темные брови. Естественная красота - это, можно сказать, и знаменита модель. Она часто публикует фото без косметики.
На фоне по сторонам от стены можно заметить комнату с мебелью и зеленый газон с растениями.
За восемь часов пост знаменитости собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали ангелу массу комплимнтов, они называли ее красоткой с шикарной фигурой.
Напомним, недавно Келли Гейл позировала в крохотном бикини на тонких лямках. Купальный наряд подчеркнул идеальные формы Гейл, в особенности ее пышную грудь. Маленькие треугольники ткани едва удерживали и закрывали большие прелести.
Также заметен упругий пресс и стройные ножки звезды.
Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала на багажнике машины. Она приподняла свои длинные волосы руками и закрыла глаза. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки.
Дополнили образ аксессуары и макияж, который придал свежести лицу и телу.
Напомним также, что модель "Victoria’s Secret" похвасталась идеальными формами - стройным телом, накаченным прессом и пышным бюстом.
Девушка находилась на сиденье, расставляя ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный напиток.
Девушка также страстно приоткрывала губы.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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