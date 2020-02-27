"Не родные, но очень похожи"

Белла Хадид стала звездой обложки нового номера ELLE

Топ-модель позировала в изысканной обстановке вместе с не менее известной личностью модного мира Риккардо Тиши, а также звездой мировых подиумов в прошлом и экс-первой леди Франции Карлой Бруни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Так на новых опубликованных Беллой фото она, итальянский модельер и известнейшая французская артистка позируют прежде в кожаных темных облегающих нарядах, а позднее - модель опубликовала фото, где она сидит на коленях у Тиши в коротеньком платье в перьях. Рядом красуется Карла Бруни в подобном наряде.

Стоит отметить, что число комментариев под публикациями Беллы исчисляется тысячами, большинство фолловеров звезды пишет о том, как Хадид-младшая прекрасна:

"Роскошная"

"Королева"

"Ваша семья - трудяги, Хадид - лучшие"

"Невероятные все трое"

Некоторые подписчики молодой модели также отметили ее внешнее сходство с Бруни, мол, "не родственницы ли вы случайно?", пошутили в сети.

Напомним, Белла Хадид предстала с распущенными короткими волосами, которые, подняв руки, начала убирать от лица. При этом на щеке Беллы можно увидеть "татуировку". Как оказалось, это фильтр в Инстаграме.

При этом модель позировала в непримечательной большой серой майке. Завершили образ красавицы украшения.

Ранее мы писали, что Белла Хадид шла на видео в прозрачной черной блузе на голое тело. Модель демонстрировала новую коллекцию известнейшего бренда Max Mara.

Стройная, с ярким макияжем и собранными волосами красавица прошлась уверенным шагом.

Поклонники в комментариях написали массу комплиментов в адрес одной из самых красивых женщин мира, в частности они отметили профессионализм Беллы и ее стройную фигуру.

Напомним также, что Белла Хадид прошлась по подиуму в черном длинном платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул идеальные формы модели. На руках у нее были белые перчатки.

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