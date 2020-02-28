Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), вона ж екс-солістка Nikita, похвалилася фігурою в купальнику

Красуня нерідко публікує у своєму Instagram відверті кадри, пише Рoliteka.net. Цього разу співачка позувала у відвертому купальнику з плетінням в районі грудей.

Співачка позувала на бергу, сівши на березі і злегка розсунувши ніжки. Одну ногу артистка поставила на пісок, а другу - підняла.

Розпущене Волосся дівчини мокре після купання, Анастасія затиснула його кінчики в руках.

Кумейко дивилася вбік, її очі прикрили великі окуляри.

"Хай ваш чудовий четвер почнеться з цієї фотографії ☀️💋", - підписала знімок красуня, поставивши геомітку Пхукет (Таїланд).

За шість годин пост зірки зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.

"Спасибі, Лебідь наш!❤️ радує очі і відразу хочеться випурхнути з-під ковдри в цей дощовий день!😂", "🔥 гарного відпочинку .. красуня 🤗", "А де шпагат 😍", "Засмага буде в клітинку", "Я обурений, як так виходить , Я отримую повідомлення про нові публікації , а вже 16 осіб поставили лайки!?😒😀", "Спасибі, Нанусь", "Ранок почалося з любові😍", "Уфф🍑🍒🔥😁...най😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Кумейко позувала в спортивному залі перед дзеркалом. Артистка трималася за поручень і зробила шпагат. Цього разу співачка позувала у чорному вбранні.

"Насолоджуюся моментом", - підписала кадр Кумейко.

Фанати не змогли відкрито оцінити чи написати коментарі до фото, адже воно було опубліковано в Сториз.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко опублікувала свіже фото на сторінці в соцмережі, на якому позувала в чорній міні-сукні незвичного крою з білими камінчиками.

Образ зірки доповнював яскравий макіяж і нарощені вії. Волосся ж вона гладко зачесала назад.

«Хочу березень і півоній», – підписала вона фотографію.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко позувала в короткій сукні в горошок.

Співачка виглядала чудово, адже у неї ідеальна фігура, яку ніяк не приховаєш.

Кумейко сфотографували знизу, щоб її ноги здавалися ще довжині, ніж є насправді.

Нагадаємо, экс-Nikita розсунула ноги і показала свою гордість прямо серед вулиці

Також Politeka писала, що гнучка екс-Nikita без білизни впустила принади в шпагаті

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita розставила ноги і засвітила зайве