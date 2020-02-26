Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс показала архівне фото з Наташею Корольовою

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На старому фото Бльоданс і Корольова стоять з хлопчиком. Обидві артистки одягнені в сукні однакового фасону.

«Пам'ятаєте «Час обідати» на першому каналі? Я навіть трошки побула ведучою цієї програми. Ох, пустотливо було, яскраво, смачно!», - написала Евеліна.

За годину фото набрало більше 3 тисяч лайків. Користувачі мережі пишуть, що дуже любили цю передачу.

«Наші красуні», «Навіщо закрили цю передачу? дуже цікава була, краще б цю гниль прибрали «насправді» і «Нехай говорять», «Евеліна, як завжди на висоті! Ви чарівні!», «Шикарні дівчинки!!!», «Дві бешкетниці-Евеліна і Наташа. Красуні», «Дуже подобалася передача! Тепла така... І настрій піднімала», «Красуня!) Заздрю цьому пухлику! Хоч і вмію готувати...такі красуні у мене не вечеряли!», - пишуть шанувальники артистки.

Зазначимо, що передача «Час обідати» виходила на першому каналі. Її вела Наташа Королева зі своєю мамою. В гості на передачу приходили різні домогосподарки і шеф-кухарі. Ідеєю проекту було зіштовхнути ресторанну і домашню кухню. У 2014 році проект закрили.

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс опублікувала фото у відвертому образі. На знімку вона зображена в образі розпусної медсестри. У неї сильно нафарбовані очі і губи, а на голові красується шапка медсестри.

«Багато блогерів придумують свої маски. А мені і придумувати не довелося. Тепер кожна з вас, мої красоточки зможе побути секс-символом, як я колись в образі Медсестри», - заявила зірка.

Як відомо, на початку 1990-х років Бльоданс була актрисою в серіалі «Маски-шоу». Там вона виконувала роль медсестри.

Нагадаємо, що безсоромна Евеліна Бльоданс розбурхала грайливим образом і натякнула на побачення: «Як апетитно».

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