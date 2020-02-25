Володарка титулу "Міс Україна 2018" продемонструвала відвертий образ, а "нетрадиційним" певною мірою він став через умовну скромність в порівнянні з іншими нарядами стрункої красуні

На новому опублікованому Леонилоюй Гузь фото вона позує в мереживному світлому вбранні, ймовірно, майці і прикрасах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Леонілі Гузь 21 рік, але модель вже скуштувала слави і в Україні її знає-любить багато хто. Взяти тільки популярну соцмережу: у артистки більше 74 тисяч підписників, а її нові фото, які Гузь викладає з завидною регулярністю, набирають безліч лайків за лічені години.

Вищезгаданий знімок винятком не став і фолловери знаменитості, в черговий раз, "оспівували" її красу у коментарях під фото:

«Ідеальна вогонь»

«Клас 👌🔥🌹»

«Гарна»

«Ідеально»

Відзначимо також, що геолокація поста позначено, як Москва, що багатьох шанувальників артистки здивувало.

Раніше на нових фото модель показала кадри без верхнього одягу.

На фото Леоніла позує в топі або бюстгальтері білого кольору і штанях. На голові намотано рушник, а значить можна припустити, що Гузь тільки після душу. Під очима видніється маска. Модель закрила очі і насолоджується моментом. Леоніла розташувалася на підлозі, а на тлі можна побачити газон за вікном.

Фанати не змогли оцінити фото моделі. Вона опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня, як і коментарі.

Нагадаємо і про те, що Леоніла Гузь позувала в чорному купальнику. В кадрі Леоніла замріяно дивилася в об'єктив, на її обличчі видно яскравий макіяж - особливо візажисти підкреслили очі молодої красуні.

На фото зблизька видно стегна артистки, а також довгі стрункі ніжки.

Шанувальникам подобаються професійні знімки Леоніли, вони пишуть в коментарях про те, що "Міс Україна 2018" дуже приваблива.

Нагадаємо, спокуслива Міс Україна роздяглася і розставила ноги на камеру

А ще Politeka писала, що Міс Україна в жаркій позі без одягу звела з розуму чоловіків

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Міс Україна в білому білизна подратувала чоловіків