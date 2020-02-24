Екс-ангел Victoria’s Secret Емілі Ратаковскі покрасувалася без білизни в дуже ефектному вечірньому вбранні

Відома манекенниця позувала при тьмяному світлі, але близько стояла перед камерою та так, що її і без того видатні жіночі форми здалися ще більш об'ємними. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Зірка подіумів, актриса і з недавнього часу бізнесвумен подратувала своїх фанів у мережі фото, де вона в сукні у блискітку з тоненькими перемичками на грудях дивиться прямо в об'єктив камери.

На обличчі зоряної красуні-артистки був помітний макіяж, який підкреслив її величезні виразні очі і пухкі губи.

Шанувальники просто в захваті від нової публікації Емілі:

"Крихіко, це щось"

"Вогонь"

"Вражаюча"

"Красуня"

Як відомо, манекенниця раніыше позувала для любительського фото, а також перед десятками професійних камер.

Зірка подіумів, актриса і бізнесвумен вийшла в люди у корсетному піджаку-сукні червоного кольору з золотистими гудзиками від відомого італійського модного бренду. Платтячко Емілі було екстремально коротким і ледве прикривало найінтимніші місця зоряної красуні.

Образ Ем доповнили проста укладка, не надто яскравий макіяж і стильні непомітні аксесуари.

Крім довжини наряду моделі, її шанувальники відзначили і глибину декольте. Останнє дуже порадувало численну публіку, як в мережі, так і в живу, адже завдяки вирізу можна було чітко розглянути об'ємні груди артистки.

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