Екс-ангел Victoria’s Secret Емілі Ратаковскі покрасувалася без білизни в дуже ефектному вечірньому вбранні
Відома манекенниця позувала при тьмяному світлі, але близько стояла перед камерою та так, що її і без того видатні жіночі форми здалися ще більш об'ємними. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.
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Зірка подіумів, актриса і з недавнього часу бізнесвумен подратувала своїх фанів у мережі фото, де вона в сукні у блискітку з тоненькими перемичками на грудях дивиться прямо в об'єктив камери.
На обличчі зоряної красуні-артистки був помітний макіяж, який підкреслив її величезні виразні очі і пухкі губи.
Шанувальники просто в захваті від нової публікації Емілі:
"Крихіко, це щось"
"Вогонь"
"Вражаюча"
"Красуня"
Як відомо, манекенниця раніыше позувала для любительського фото, а також перед десятками професійних камер.
Зірка подіумів, актриса і бізнесвумен вийшла в люди у корсетному піджаку-сукні червоного кольору з золотистими гудзиками від відомого італійського модного бренду. Платтячко Емілі було екстремально коротким і ледве прикривало найінтимніші місця зоряної красуні.
Образ Ем доповнили проста укладка, не надто яскравий макіяж і стильні непомітні аксесуари.
Крім довжини наряду моделі, її шанувальники відзначили і глибину декольте. Останнє дуже порадувало численну публіку, як в мережі, так і в живу, адже завдяки вирізу можна було чітко розглянути об'ємні груди артистки.
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Як повідомляла Politeka, відома модель Victoria Secret розповіла про свої комплекси.
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