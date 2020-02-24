Экс-ангел Victoria’s Secret Эмили Ратаковски покрасовалась без белья в очень эффектном вечернем наряде

Известная манекенщица позировала при тусклом свете, но близко стояла перед камерой да так, что ее и без того выдающиеся женские формы показались еще более объемными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.

Звезда подиумов, актриса и с недавнего времени бизнесвумен подразнила своих фанов в сети фото, где она в платье в блестку с тоненькими перемычками на груди смотрит прямо в объектив камеры.

На лице звездной красавицы-артистки присутствовал заметный макияж, который подчеркнул ее огромные выразительные глаза и пухлые губы.

Поклонники просто в восторге от новой публикации Эмили:

"Детка, это нечто"

"Огонь"

"Поразительная"

"Красавица"

Как известно, ранее манекенщица позировала для любительского фото, а также перед десятками профессиональным камер.

Звезда подиумов, актриса и бизнесвумен вышла в люди в корсетном пиджаке-платье алого цвета с золотистыми пуговицами от известнейшего итальянского модного брэнда. Платьице Эмили было экстремально коротким и еле прикрывала самые интимные места звездной красавицы.

Образ Эм дополнили простая укладка, не слишком яркий макияж и стильные неброские аксессуары.

Кроме длины наряда модели, ее поклонники отметили и глубину декольте. Последнее очень порадовало многочисленную публику, как в сети, так и в живую, ведь благодаря вырезу можно было отчетливо рассмотреть объемную грудь артистки.

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Как сообщала Politeka, известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.

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