Артистка не перестає дивувати публіку своїми "вибриками" - цього разу Белла Хадід показала, як розважається

Топ-модель показала, як їй відпочивається в піцерії, а також як вона з задоволенням працює на зйомках. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.

Так на нових опублікованих кадрах зоряна манекенниця позує сидячи за столом у білій, що просвічує майці і без бра. На самому столі видно величезну піцу.

На іншому своєму знімку з бекстейджа зйомок Белла позувала у відвертому вбранні, де як раз ліфчик і був основною його складовою.

Крім цього, модель показала, своє прекрасне обличчя зблизька на модному показі з екстравагантною зачіскою. Прокоментувати знімки у шанувальників зірки не було можливості так як вони опубліковані в сторіз, але раніше фани Хадід-молодшої в коментарях під її постами в популярній соцмережі відзначали, що Белла "гаряча штучка" і справжня красуня.

Нагадаємо, Белла вже встигла пройтися по подіуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier і інших брендів. Що не дивно: її універсальна зовнішність відмінно підходить як під строгі чоловічі костюми, так і під витончені жіночні сукні.

Тренди з подіуму Белла з задоволенням переносить в звичайне життя. Так, вона вже давно заслужила статус ікони стилю, вміло компонуючи речі з останніх колекцій і надихаючи мільйони фоловерів на модні експерименти.

Кожне її відео і знімок отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі. Останнє відео не стало винятком. В американській модній столиці стартував Тиждень моди, де Белла Хадід бере активну участь. Саме відео з подіуму вона показала в мережі.



На ній була срібляста прозора сукня, прикрашена на шиї чорним бантом. І хоча в основному її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти їх виявилося нескладно. Макіяж з акцентом на очі і високі підбори доповнили її образ.

Користувачі мережі не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили спокутувати Беллу Хадід в компліментах, називаючи її красунею і найспокусливішою з усіх моделей.

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