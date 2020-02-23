Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), вона ж екс-солістка Nikita, засвітила засмаглі ніжки в міні-сукні

Співачка опублікувала свіже фото на сторінці в соцмережі, на якому позувала в чорній міні-сукні незвичайного крою з білими камінчиками, пише Рoliteka.net.

Образ зірки доповнював яскравий макіяж і нарощені вії. Волосся ж вона гладко зачесала тому.

«Хочу березень і півоній», – вона підписала фотографію.

В коментарях шанувальники відзначили її красу, а також додали, що їй чекати залишилося всього тиждень.

«Давайте адресу піони!», «Прыгожая!», «Скоро, дуже скоро», «Березень пройде 😂 квіти зів'януть, а ти квітне кожен день 😍✌️ Міняю півонії, і Березень на твій днк», «через 7 Днів і весна і квіти, і гормони», «Півонії в осінь...», «Та любові», «Тиждень пролетить швидко», «Я теж», «Яскрава дівчина», «Красуня», – написали в коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що Кумейко похвалилася ідеальним пресом з ранку 22 лютого. Зірка опублікувала фото в своєму Instagram, на якому позувала в теплій плюшевою піжамі.

«Кава, а потім світ ☕️ Бажаю чудового дня ❤️», – вона підписала ніжний знімок.

Фото вона поділилася в сториз, адже додаток нагадало їй, що в цей день два роки тому була зроблена ця публікація. Так, в кінці лютого 2018 року екс-Микита практично нічим не відрізнялася від сьогоднішньої: її фігура не набрала зайвих кілограмів за пару років.

На фото Кумейко підняла светр від піжами до грудей, оголивши плоский живіт, а інший рукою наїжачила волосся.

На штанях красується мордочка овечки, а вся піжама виконана як ніби з овечої вовни.

В коментарях шанувальники співачки почали хвалити її фігуру і зовнішній вигляд з ранку.

«Мммм, шикарна, піжамка супер», «Ммм! дівчина! як у вас пупок чарівно зав'язаний!», «Ідеальна», «Це прелестнее першого снігу!!!.», «Талія супер,розтяжка теж.», «Просто бомба», «Баранчика», «Піжама айс», «Хороша, чертовка», «Гарна», – відзначили під фото користувачі мережі.

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