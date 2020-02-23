Екс-солістка "ВІА Гри", дружина співака Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, привітала чоловіків, похвалившись фігурою в красивому платті

23 лютого в Росії відзначали День захисника Вітчизни, пише Politeka.net. Свято не обійшли стороною зірки, які зробили по цій нагоді пости в своїх акаунтах Instagram.

Зокрема, Альбіна Джанабаєва написала наступне:

"Дорогі чоловіки, зі святом🌹🌹🌹!!!!".

Свої слова красуня підкріпила знімком у синьому оксамитовому платті. Наряд відкрив вид на ніжні плечі Альбіни, а також виділив її тонку талію і пишні груди.

Образ зірки був доповнений блискучим кольє з великим червоним каменем.

Зірка позувала, спираючись об поруччя. Вона посміхалася і дивилася в камеру. Макіяж підкреслив красу знаменитості. Особливо заворожували очі, що визирають з-під пишних вій Альбіни.

За 35 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Зі святом Ваших чоловіків💞", "Воу, Альбіна😻 ну ви 🔥 Дуже красива!!! Вітаю з святом ваших чоловіків 💋", "👍🔥наш 23!!..Спасибі Альбіна,два✌року даром не пройшли..💥💥💥💥💥💥💥", "Спасіба вам величезне, ура 💌", "Кохана жінка !з святом ❤️", "😲😍😍🔥🔥🔥🔥🌹гарнаа", "Альбін і Ваших прекрасних чоловіків з Святом і маленьких і великих))", "Мила...у мене до цієї синьої сукенки є прикраси з сапфіром...бачу в ній вас..", "👍Вишуканість чудова🦉📜💐💃🚀", "Тут схожа на мадонну❤️🔥,ще б щербинці😁", "Ваууу👌👌👌 Альбіна💖 супер!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва не тільки вміє співати, але і грає на піаніно.

Зірка позувала у красивій чорній сукні з глибоким декольте. Вона трохи спустила наряд з одного плеча. Сукня вигідно підкреслила фігуру знаменитості: її струнку талію і пишні груди.

На артистці були помітні об'ємні сережки, годинник і кілька кілець різних кольорів.

Нагадаємо також, що Альбіна Джанабаєва поділилася романтичним фото зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе.

На фото жінка стоїть спиною до камери і ніжно гладить по щоці свого чоловіка, який не відриває очей від неї.

Нагадаємо, Джанабаєва забула про Меладзе і засвітилася з новим чоловіком.

Як повідомляла Politeka, Джанабаєва у короткому топі посвітила своїми рельєфами, пози вражають.

Також Politeka писала, що Джанабаєва без сорому посвітила красивою частиною тіла.