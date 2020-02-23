Экс-солистка "ВИА Гры", жена певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, поздравила мужчин, похваставшись фигурой в красивом платье

23 февраля в России отмечали День защитника Отечества, пишет Politeka.net. Праздник не обошли стороной звезды, которые сделали по этом случаю посты в свох аккаунтах Инстаграм.

В частности, Альбина Джанабаева написала следующее:

"Дорогие мужчины, с праздником🌹🌹🌹!!!!".

Свои слова красотка подкрепила снимком в синем бархатном платье. Наряд приоткрыл вид на нежные плечи Альбины, а также выделил ее тонкую талию и пышную грудь.

Образ звезды был дополнен сверкающим колье с большим красным камнем.

Звезда позировала, опираясь о перила. Она улыбалась и смотрела в камеру. Макияж подчеркнул красоту знаменитости. Особенно завораживали глаза, выглядывающие из-под пышных ресниц Альбины.

За 35 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"С праздником Ваших мужчин💞", "Воу, Альбина😻 ну вы 🔥 Очень красивая!!! Поздравляю с праздником ваших мужчин 💋", "👍🔥наш 23!!..Спасибо Альбина,два✌года даром не прошли..💥💥💥💥💥💥💥", "Спасиба вам огромное, ура 💌", "Дорогая женщина !с праздником ❤️", "😲😍😍🔥🔥🔥🔥🌹красивааяяяя", "Альбин и Ваших прекрасных мужчин с Праздником и маленьких и больших))", "Милая...у меня к этому синему платьицу есть украшения с сапфиром...вижу в нем вас..", "👍Изысканность восхитительная🦉📜💐💃🚀", "Здесь похожа на мадонну❤️🔥,еще бы щербинку😁", "Ваууу👌👌👌 Альбина💖 супер!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева не только умеет петь, но и играет на пианино.

Звезда позировала в красивом черном платье с глубоким декольте. Она немного спустила наряд с одного плеча. Платье выгодно подчеркнуло фигуру знаменитости: ее стройную талию и пышную грудь.

На артистке были заметны объемные серьги, часы и несколько колец разных цветов.

Напомним также, что Альбина Джанабаева поделилась романтичным фото со своим мужем Валерием Меладзе.

На фото женщина стоит спиной к камере и нежно гладит по щеке своего мужа, который не отрывает от нее глаз.

Напомним, Джанабаева забыла о Меладзе и засветилась с новым мужчиной.

Как сообщала Politeka, Джанабаева в коротком топе посветила своими рельефами, позы впечатляют.

Также Politeka писала, что Джанабаева без стыда посветила красивой частью тела.