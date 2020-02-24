Всесвітньо відомі знаменитості нерідко вдаються до фотошопу, щоб здаватися ще краще

Зірки ретельно стежать за собою: займаються спортом і правильно харчуються, пише Politeka.net. Все ж іноді вони вважають себе неідеальними, тому вдаються до програм, змінюють зовнішність.

Наприклад Моніка Беллуччі в 55 років виглядає добре, особливо в різних рекламних компаніях. Але папараці підловили зірку в непривабливому вигляді. На "несподіваному" знімку артистка виглядає набагато старше.

Зірки з сімейства Кардашьян, такі як: Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян діляться знімками, на яких вихваляються пишними формами.

Кайлі на цьому фото забула додати об'єми для п'ятої точки, як робить це завжди, а Кім зменшила талію.

Мадонна у 61 рік і стежить за собою, однак вік бере своє. Знімки з гладким обличчям підкорюють шанувальників, але іноді в мережі прослизають не оброблені зображення.

50-річну Дженніфер Лопес не раз ловили на фотошопі. Хоча на знімках папарацці, зірка теж часто виглядає чудово, все ж є фото, яких краще не показувати. Знаменітість так захоплюється редагуванням, що на знімках в Instagram губляться пропорції.

Модель 1990-х років Сінді Кроуфорд теж використовувала фотошоп. Одна з найкрасивіших жінок все одно такою і залишиться, незважаючи на редагування фото.

Ріана також осоромилася з фотошопом. Шанувальники помітили на одному з яскравих фото роздвоєний великий палець. Артистку звинуватили в тому, що вона використовує фотошоп, щоб здаватися стрункішою.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес зробила селфі в дзеркало. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, підкачені руки і ноги.

"Розслаблена і заряджена", - підписала знімок знаменитість.

Дженніфер отримала масу компліментів, її назвали чудовою, адже зовнішність абсолютно не відповідає її віку.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала, закривши від очей свої принади одним білим махровим рушником.

Зірка розпустила своє довге темне волосся і подивилася в камеру з-під пишних вій.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.