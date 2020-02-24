Знаменитости ошарашили тем, как выглядят на самом деле

Всемирно известные знаменитости нередко прибегают к фотошопу, чтобы казаться еще идеальнее

Звезды тщательно следят за собой: занимаются спортом и правильно питаются, пишет Politeka.net. Все же иногда они считают себя неидеальными, поэтому прибегают к программам, изменяющим внешность.

Например Моника Беллуччи в 55 лет выглядит хорошо, особенно в различных рекламных компаниях. Но папарацци подловили звезду в неприглядном виде. На "неожиданном" снимке артистка выглядит намного старше.

Звезды из семейства Кардашьян, такие как: Кайли Дженнер и Ким Кардашьян делятся снимками, на которых хвастаются пышными формами.

Кайли на этом фото забыла добавить объемы для пятой точки, как делает это всегда, а Ким уменьшила талию.

Мадонна в 61 год хотя и следит за собой, однако возраст берет свое. Снимки с гладким лицом покоряют поклонников, но иногда в сети проскальзывают не обработанные изображения.

50-летнюю Дженнифер Лопес ни раз ловили на фотошопе. Хотя на снимках папарацци, звезда тоже выглядит зачастую великолепно, все же есть фото, которых лучше не показывать. Знаменитость так увлекается редактированием, что на снимках в Инстаграм теряются пропорции.

Модель 1990-х годов Синди Кроуфорд тоже использовала фотошоп. Одна из красивейших женщин все равно таковой и останется, несмотря на редактирование фото.

Риана также оконфузилась с фотошопом. Поклонники заметили на одном из ярких фото раздвоенный большой палец. Артистку обвинили в том, что она использует фотошоп, чтобы казаться стройнее.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес сделала селфи в зеркало. Знаменитость предстала в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги.

"Расслабленная и заряженная", - подписала снимок знаменитость.

Дженнифер получила массу комплиментов, ее назвали великолепной, ведь внешность совершенно не соотвествует ее возрасту.

Напомним, Ким Кардашьян позировала, закрыв от глаз свои прелести одним белым махровым полотенцем.

Звезда распустила свои длинные темные волосы и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.