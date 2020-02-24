Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, опублікувала нове спокусливе фото
Келлі часто хвалиться в своєму Instagram ідеальними формами, і в цей раз дівчина не втратила моменту, пише Рoliteka.net.
Модель позувала в крихітному бікіні на тонких лямках. Купальне вбрання підкреслило ідеальні форми Гейл, в особливості її пишні груди. Маленькі трикутники тканини ледь утримували і закривали великі принади.
Також помітний пружний прес і стрункі ніжки зірки: "Ого, справжній ідеал".
Закінчив відвертий образ тонкий ланцюжок з кулоном. А у вухах у красуні блищали пусети.
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Келлі трохи нахилила голову і подивилася в камеру. З макіяжу на ній - чорні стрілки на повіках.
Келлі прочинила губи, додавши образу пікантності.
"Цей макіяж буде виглядати красиво навіть через годину тут", - підписала фото модель.
Певно красуня позувала у сауні, про що свідчить дерев'яна лава, на якій розташувалася знаменитості та інші дошки, а також рушник.
За 18 годин публікація отримала понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі назвали Келлі прекрасною дівчиною з ідеальною фігурою, а також дуже гарячою.
Нагадаємо, Келлі Гейл з'явилася у червоному платті, притулившись до капоту дорогого авто.
Наряд був з прозорими вставками в районі грудей. Сукня обтянула фігуру Келлі, виділивши пишні стегна і груди.
Образ зірки завершили витончені прикраси.
Келлі закинула волосся назад і нахилила голову, торкнувшись долонею щоки.
Макіяж підкреслив принади моделі "Victoria’s Secret".
Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала в чорному купальнику, з-під якого чітко окреслювалися її молочні залози. Купальник ледве тримався на бретельках ззаду.
Плавки також були на тонких бретельках. Бікіні пасує бездоганній фігурі зірки.
Стрункі ноги, пишні груди і пружні сідниці - всім цим можна вдосталь намилуватися.
Нагадаємо також, що Келлі Гейл одягла купальник з великим вирізом спереду.
По всій видимості, на Келлі практично немає макіяжу її очі приховують помаранчеві окуляри.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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