Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, опублікувала нове спокусливе фото

Келлі часто хвалиться в своєму Instagram ідеальними формами, і в цей раз дівчина не втратила моменту, пише Рoliteka.net.

Модель позувала в крихітному бікіні на тонких лямках. Купальне вбрання підкреслило ідеальні форми Гейл, в особливості її пишні груди. Маленькі трикутники тканини ледь утримували і закривали великі принади.

Також помітний пружний прес і стрункі ніжки зірки: "Ого, справжній ідеал".

Закінчив відвертий образ тонкий ланцюжок з кулоном. А у вухах у красуні блищали пусети.

Келлі трохи нахилила голову і подивилася в камеру. З макіяжу на ній - чорні стрілки на повіках.

Келлі прочинила губи, додавши образу пікантності.

"Цей макіяж буде виглядати красиво навіть через годину тут", - підписала фото модель.

Певно красуня позувала у сауні, про що свідчить дерев'яна лава, на якій розташувалася знаменитості та інші дошки, а також рушник.

За 18 годин публікація отримала понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали Келлі прекрасною дівчиною з ідеальною фігурою, а також дуже гарячою.

Нагадаємо, Келлі Гейл з'явилася у червоному платті, притулившись до капоту дорогого авто.

Наряд був з прозорими вставками в районі грудей. Сукня обтянула фігуру Келлі, виділивши пишні стегна і груди.

Образ зірки завершили витончені прикраси.

Келлі закинула волосся назад і нахилила голову, торкнувшись долонею щоки.

Макіяж підкреслив принади моделі "Victoria’s Secret".

Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала в чорному купальнику, з-під якого чітко окреслювалися її молочні залози. Купальник ледве тримався на бретельках ззаду.

Плавки також були на тонких бретельках. Бікіні пасує бездоганній фігурі зірки.

Стрункі ноги, пишні груди і пружні сідниці - всім цим можна вдосталь намилуватися.

Нагадаємо також, що Келлі Гейл одягла купальник з великим вирізом спереду.

По всій видимості, на Келлі практично немає макіяжу її очі приховують помаранчеві окуляри.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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