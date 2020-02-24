Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, опубликовала новое соблазнительное фото

Келли часто хвастается в своем Инстаграм идеальными формами, и в этот раз девушка не упустила момента, пишет Рoliteka.net.

Модель позировала в крохотном бикини на тонких лямках. Купальный наряд подчеркнул идеальные формы Гейл, в особенности ее пышную грудь. Маленькие треугольники ткани едва удерживали и закрывали большие прелести.

Также заметен упругий пресс и стройные ножки звезды: "Ого, настоящий идеал".

Завершила откровенный образ тонкая цепочка с кулоном. А в ушах у красотки блестели пусеты.

Келли немного наклонила голову и посмотрела в камеру. Из макияжа на ней - черные стрелки на веках.

Келли приоткрыла губы, придав образу пикантности.

"Этот макияж будет выглядеть красиво даже спустя час здесь", - подписала фото модель.

Вероятно красотка позировала в сауне, о чем свидетельствует деревянная скамейка, на которой расположилась знаменитости и другие доски, а также полотенце.

За 18 часов публикация получила более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали Келли прекрасной девушкой с идеальной фигурой, а также очень горячей.

Напомним, Келли Гейл предстала в красном платье, прислонившись к капоту дорогого авто.

Наряд был с прозрачными вставками в районе груди. Платье обтянуло фигуру Келли, выделив пышные бедра и грудь.

Образ звезды завершили изящные украшения.

Келли закинула волосы назад и наклонила голову, прикоснувшись ладонью к щеке.

Макияж подчеркнул достоинства модели "Victoria’s Secret".

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала в черном купальнике, из-под которого четко вырисовывались ее молочные железы. Купальник еле держался на бретельках сзади.

Плавки также были на тонких бретельках. Бикини пошло к безупречной фигуре звезды.

Стройные ноги, пышная грудь и упругие ягодицы - всем этим можно вдоволь налюбоваться.

Напомним также, что Келли Гейл надела купальник с большим вырезом впереди.

По всей видимости, на Келли практически нет макияжа ее глаза скрывают оранжевые очки.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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