Модель, яку порівнюють з Кім Кардаш'ян, не може залишити нікого байдужим

Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове відео дівчина опублікувала в своїх Instagram сторіс.

На кадрах Демі постала в обтягуючому спортивному костюмі, який ідеально сів на її карколомне тіло.

Модель всіляко намагалася продемонструвати його зі всіх ракурсів, але камера не змогла охопити всі її принади. Але все ж, шикарна груди промайнув у кадрі.

Соковита п'ята точка моделі хоч і ледве вміщалася в кадр, але все одно стала надбанням глядачів.

Раніше вона опублікувала знімок в дуже легкому вбранні, який ледь прикривав її соковиті форми.

Вбрання підкреслив всі достоїнства фігури моделі, яка пишається своїми нестандартними формами а-ля пісочний годинник. Демі показала великі груди, тонку талію і пишні стегна.

Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 24-річної дівчини, завалюючи її компліментами.

Акаунт настільки швидко став популярним, що люди почали дізнаватися дівчину на вулиці, а господарі брендів пропонують зйомки в рекламі спідньої білизни і одягу.

Нагадаємо, нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.