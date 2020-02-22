Белла Хадід стала зіркою показу легендарного «Moschino»

Топ-модель разом зі своєю сестрою Джі Джі та іншими зірковими красунями "запалила" на подіумі і поза ним - на бекстейджі модного показу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.

Так на нових опублікованих Белою фото і відео вона, як і всі моделі за творчим задумом автора колекції модного будинку, красувалася в абсолютно приголомшливих яскравих ефектних і з "замашкою" на історичне відтворення космюмах. Зокрема сестри Хадід виходили на подіум у високих перуках і дивовижних вбраннях.

Модний бренд, ймовірно, черпнув натхнення в моді часів ще Людовіка XIII, Людовіка XIV – французьких монархів. Можливо, модельєри спробували відтворити модні віяння Франції трохи пізніше правління вищезазначених історичних персон – ХVIII століття. Як би там не було, Белла і Джі Джі блищали в а-ля латексних корсетних міні-сукнях, ботфортах, високих рукавичках і з фірмовими посмішками на обличчях.

Коментарів під постом маса, шанувальники Белли пишуть, що та дуже приваблива жінка:

"Гаряче"

"Чорт, дівчата! Це було неймовірно"

"Вау, вау, вау!!!"

"вкрала моє серце, красуня"

"Королеви"

"Погана дівчинка, шалена, і як тільки можна так заводити народ"

Нагадаємо, Белла вже встигла пройтися по подіуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier і інших брендів. Що не дивно: її універсальна зовнішність відмінно підходить як під строгі чоловічі костюми, так і під витончені жіночні сукні.

Тренди з подіуму Белла з задоволенням переносить в звичайне життя. Так, вона вже давно заслужила статус ікони стилю, вміло компонуючи речі з останніх колекцій і надихаючи мільйони фоловерів на модні експерименти.

Кожне її відео і знімок отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі. Останнє відео не стало винятком. В американській модній столиці стартував Тиждень моди, де Белла Хадід бере активну участь. Саме відео з подіуму вона показала в мережі.



На ній була срібляста прозора сукня, прикрашена на шиї чорним бантом. І хоча в основному її оголені груди і були приховані оборками банта, розгледіти їх виявилося нескладно. Макіяж з акцентом на очі і високі підбори доповнили її образ.

Користувачі мережі не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили спокутувати Беллу Хадід в компліментах, називаючи її красунею і найспокусливішою з усіх моделей.

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