Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), яка раніше співала в групі Nikita, похвалилася ідеальним пресом з ранку

Зірка опублікувала фото в своєму Instagram, на якому позувала в теплій плюшевою піжамі, , пише Рoliteka.net.

«Кава, а потім світ ☕️ Бажаю чудового дня ❤️», – вона підписала ніжний знімок.

Фото вона поділилася в сториз, адже додаток нагадало їй, що в цей день два роки тому була зроблена ця публікація. Так, в кінці лютого 2018 року екс-Микита практично нічим не відрізнялася від сьогоднішньої: її фігура не набрала зайвих кілограмів за пару років.

На фото Кумейко підняла светр від піжами до грудей, оголивши плоский живіт, а інший рукою наїжачила волосся.

На штанях красується мордочка овечки, а вся піжама виконана як ніби з овечої вовни.

В коментарях шанувальники співачки почали хвалити її фігуру і зовнішній вигляд з ранку.

«Мммм, шикарна, піжамка супер», «Ммм! дівчина! як у вас пупок чарівно зав'язаний!», «Ідеальна», «Це прелестнее першого снігу!!!.», «Талія супер,розтяжка теж.», «Просто бомба», «Баранчика», «Піжама айс», «Хороша, чертовка», «Гарна», – відзначили під фото користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко вирішила продемонструвати гарне тіло в шкіряному вбранні на гудзиках. Співачка позувала у дзеркала, розстебнувши чорну одяг, схожий на сорочку з короткими рукавами. У результаті стала видна велика груди артистки в ліфчику.

На шиї зірки блищала ланцюжок з кулоном у вигляді ключика.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко позувала в чорному костюмі, місцями з сіточки, на полотнах для гімнастики.

Вона розсунула ноги в повітряному шпагаті. Кумейко граціозно виглядала в них і опустила очі вниз.

"Рибальські Насті", - коротко підписала фото Кумейко.

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