Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардаш'ян", опублікувала гаряче відео
Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.
Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими відео.
Анастасія опублікувала відео у своїх сторіс, на якому у всій красі показала свою знамениту п'яту точку. Модель продемонструвала всю свою майстерність «тверка». Дії бомбічного виступи проходили на яхті.
З такими неймовірними формами танець вийшов во істину захоплюючим. Анастасія також не упустила момент і попестила свої не менш вражаючі груди.
Раніше вона опублікувала більш відверті кадри: вона позувала на дивані, елегантно розставивши ноги в міні-бікіні. З-за цього її білизна практично не було видно.
Нагадаємо, Анастасія Квітко стала відомою після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.