Ось як потрібно доводити до блаженства

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "руської Кім Кардаш'ян", опублікувала гаряче відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими відео.

Анастасія опублікувала відео у своїх сторіс, на якому у всій красі показала свою знамениту п'яту точку. Модель продемонструвала всю свою майстерність «тверка». Дії бомбічного виступи проходили на яхті.

З такими неймовірними формами танець вийшов во істину захоплюючим. Анастасія також не упустила момент і попестила свої не менш вражаючі груди.

Раніше вона опублікувала більш відверті кадри: вона позувала на дивані, елегантно розставивши ноги в міні-бікіні. З-за цього її білизна практично не було видно.

Нагадаємо, Анастасія Квітко стала відомою після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.