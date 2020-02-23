Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковскі, показала сміливе фото



Як передає Politeka.net, модель Емілі Ратаковскі прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

На цей раз модель опублікувала знімок, на якому засвітила свою груди. Відомо, що Емілі, як і багато топ-моделей, взяли участь у показі мод від Versace.



Ратаковскі постала на кадрі в чарівній сукні червоного кольору, яка ідеально підкреслила її спокусливі форми.

Глибоке декольте стало родзинкою образу моделі і не залишило нікого байдужим - за кілька годин пост зібрав понад триста тисяч лайків.

Як поділилася в підписі до посту сама Емілі, вона відчула себе королевою.

Крім того, вона опублікувала у своїх сторіс більш пікантний знімок, на якому вже можна помилуватися її фантастичними ногами.

Раніше зірка вирішила похвалитися своїми довгими стрункими ногами і глибоким декольте.

Так, зірка вийшла на прогулянку в боді чорного відтінку, який обтягнув її спокусливі форми, підкресливши всі достоїнства її фігури. Родзинкою її образу стали високі шкіряні чобітки червоного відтінку.







