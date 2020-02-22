Після цього фото точно не заснути!

Сестра Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер спокусила користувачів мережі відвертим знімком

Як повідомляє Politeka.net, сестра Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер — одна з найбільш популярних і високооплачуваних моделей сучасності. На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів. Дженнер любить показати своє тіло в екстремальному міні.

Крім цього, дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де демонструє знімки з повсякденного і світського життя.

На цей раз супермодель опублікувала серію знімків з показу колекції Versace.

На кадрі сестра Кардашьян постала в ультракороткій сукні, яке насилу приховувало всі її злачні місця. Варто відзначити, що на Кендалл не було бюстгальтера і її деякі пікантні частини тіла все ж вийшло розгледіти.

Модель також прикріпила відео самої ходи подіумом і знімок спокушає виду ззаду, який змусив її шанувальників пофантазувати про непристойне.

Варто відзначити, що модель не вперше публікує фото на межі пристойності.

Раніше вона постала на кадрі в спокусливому довгій сукні, яка підкреслила ідеальні форми Кендалл. Глибоке декольте ідеально розкрило "тему грудей".

А от величезний виріз в зоні бікіні наштовхнув на думку, що модель без спідньої білизни.

Нагадаємо, що українська Кардашьян зганьбилася з пластикою.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян зняла з себе абсолютно все.

Як Politeka раніше інформувала, що українська Кардашьян розлютила мережа вульгарним фото.