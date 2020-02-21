Колись зірка Victoria’s Secret Емілі Ратаковски вбралася в червоний "провокуючий" наряд
Відома манекенниця позувала для любительського фото, а також перед десятками професійних камер. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.
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Зірка подіумів, актриса і бізнесвумен вийшла в люди у корсетному піджаку-сукні червоного кольору з золотистими гудзиками від відомого італійського модного бренду. Платтячко Емілі було екстремально коротким і ледве прикривало найінтимніші місця зоряної красуні.
Образ Ем доповнили проста укладка, не надто яскравий макіяж і стильні непомітні аксесуари.
Крім довжини наряду моделі, її шанувальники відзначили і глибину декольте. Останнє дуже порадувало численну публіку, як в мережі, так і в живу, адже завдяки вирізу можна було чітко розглянути об'ємні груди артистки.
Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.
Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.
Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.
Шанувальники від останньої публікації у захваті:
"Чорт, як же гаряче"
"Неймовірна"
"...Я шаленію від цих ліній"
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Як повідомляла Politeka, відома модель Victoria Secret розповіла про свої комплекси.
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