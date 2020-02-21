Колись зірка Victoria’s Secret Емілі Ратаковски вбралася в червоний "провокуючий" наряд

Відома манекенниця позувала для любительського фото, а також перед десятками професійних камер. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Зірка подіумів, актриса і бізнесвумен вийшла в люди у корсетному піджаку-сукні червоного кольору з золотистими гудзиками від відомого італійського модного бренду. Платтячко Емілі було екстремально коротким і ледве прикривало найінтимніші місця зоряної красуні.

Образ Ем доповнили проста укладка, не надто яскравий макіяж і стильні непомітні аксесуари.

Крім довжини наряду моделі, її шанувальники відзначили і глибину декольте. Останнє дуже порадувало численну публіку, як в мережі, так і в живу, адже завдяки вирізу можна було чітко розглянути об'ємні груди артистки.

Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.

Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.

Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.

Шанувальники від останньої публікації у захваті:

"Чорт, як же гаряче"

"Неймовірна"

"...Я шаленію від цих ліній"

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