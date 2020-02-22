Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), яка раніше входила в групу Nikita, постала у вечірній сукні, але в незвичайній локації

Зірка опублікувала фото в своєму Instagram, на якому позувала в короткій сукні в горошок, пише Рoliteka.net. Співачка виглядала чудово, адже у неї ідеальна фігура, яку ніяк не приховаєш.

Кумейко сфотографували знизу, щоб її ноги здавалися ще довжині, ніж є насправді. Вона підняла ніжку, ледь не засвітивши зайве в екстремально короткому вбранні.

Анастасія взула елегантні туфлі човники з брошками.

Образ завершив макіяж з акцентом на яскраві очі.

Вбрання підкреслило ідеальні вигини і струнку фігуру знаменитості. Вона підняла руку, спершись об скло.

Дівчина позувала в прозорій душовій, піднісши до вуха ручний душ, як телефон. Вона усміхнулася, схиливши очі.

"Ку-ку, мій хлопчик! 😉 #djNana #anastasiadomination p.s.: пам'ятайте звідки ця фраза?;)", - підписала знімок Кумейко, згадавши фразу персонажа Фрекен Бок з мультфільму "Карлсон".

Тільки за хвилину пост зірки зібрав понад 40 лайків, а пізніше додалися й коментарі.

"Кіс-кіс 🐈", "Альо,це телебачення😂.🔥🔥шикарна", "Привіт, є хто-небудь? 🤣🤣🤣. люблю нана ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко вирішила продемонструвати гарне тіло в шкіряному вбранні на гудзиках.

Співачка позувала у дзеркала, розстебнувши чорний одяг, схожий на сорочку з короткими рукавами. У результаті стали видні великі груди артистки в ліфчику.

На шиї зірки блищав ланцюжок з кулоном у вигляді ключика.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко позувала в чорному костюмі, місцями з сіточки, на полотнах для гімнастики.

Вона розсунула ноги в повітряному шпагаті. Кумейко граціозно виглядала в них і опустила очі вниз.

"Рибальські Насті", - коротко підписала фото Кумейко.

Нагадаємо також, що Анастасія Кумейко позувала з голими плечима і без макіяжу, а на її обличчя і тіло падали тіні від жалюзі.

Також на її шиї висіла золота прикраса у вигляді ключа, а в носі була сережка.

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