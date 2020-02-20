Топ-модель Белла Хадід, вразила публіку на модному показі

Манекенниця вийшла на подіум без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на нових опублікованих Беллою відео вона впевнено крокує подіумом у прозорій чорній блузі на голе тіло. Артистка демонструвала нову колеекцию відомого бренду Max Mara.

Струнка, з яскравим макіяжем і зібраними волоссям красуня-артистка пройшлася впевненим кроком аскетично декорованою лінією подіуму, впевнено дивлячись перед собою. На показі одного з найвідоміших, зокрема в США, модних брендів, супер-модель відчувала себе, як риба у воді, адже "блиснути" грудьми на людях для Белли, можна сказати, звичайна справа.

Шанувальники в коментарях пишуть масу компліментів на адресу однієї з найкрасивіших жінок світу, зокрема вони відзначили професіоналізм Белли та її струнку фігуру:

"Королева"

"Вогонь"

"Неймовірна красуня"

"Ох, ці очі"

"Просто отпад"

Раніше ми писали, що Белла Хадід представила на собі одяг від британського бренду BURBERRY". Дівчина дефілювала по подіуму.

Плаття коричневого відтінку ідеально підкреслило форми зірки: груди і стегна.

Крім того, на вбранні не можна не помітити виріз в районі принад. Такий розріз привернув увагу тим, що він виділив пишні груди.

Також незвичайний крій сукні відкрив плечі Белли.

Раніше ми писали, що Белла Хадід представила на собі гарне плаття.

Наряд виявився відвертим. Глибина декольте практично доходила до пупка.

Макіяж і зачіска Бели були простими, щоб не відволікати поглядів від наряду.

За вісім годин пост зібрав понад 255 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі писали, що Белла прекрасна і дуже гаряча.

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