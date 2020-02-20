Топ-модель Белла Хадид, впечатлила публику на модном показе

Манекенщица вышла на подиум без белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новых опубликованных Беллой видео она уверено шагает по подиуму в прозрачной черной блузе на голое тело. Артистка демонстрировала новую колеекцию известнейшего бренда Max Mara.

Стройная, с ярким макияжем и собранными волосами красавица-артистка прошлась уверенным шагом по аскетично декорированной линии подиума, уверенно глядя перед собой. На показе одного из самых известных, в частности в США, модных брендов, супер-модель чувствовала себя, как рыба в воде, ведь "сверкнуть" грудью на людях для Беллы, можно сказать, обычное дело.

Поклонники в комментариях пишут массу комплиментов в адрес одной из самых красивых женщин мира, в частности они отметили профессионализм Беллы и ее стройную фигуру:

"Королева"

"Огонь"

"Невероятная красотка"

"Ох, эти глаза"

"Просто отпад"

Ранее мы писали, что Белла Хадид представила на себе одежду от британского бренда "BURBERRY". Девушка дефилировала по подиуму.

Платье коричневого оттенка идеально подчеркнуло формы звезды: грудь и бедра.

Кроме того, на наряде нельзя не заметить вырез в районе прелестей. Такой разрез привлек внимание тем, что он выделил пышную грудь.

Также необычный крой платья приоткрыл плечи Беллы.

Ранее мы писали, что Белла Хадид представила на себе красивое платье.

Наряд оказался откровенным. Глубина декольте практически доходила до пупка.

Макияж и прическа Беллы были простыми, чтобы не отвлекать взглядов от наряда.

За восемь часов пост собрал более 255 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали, что Белла прекрасна и очень горячая.

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