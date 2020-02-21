Відома американська співачка Селена Гомес позувала в театрі

Зірка з'явилася в білій сукні тканина якої схожа на шовк, пише Politeka.net. Легкий наряд обтягнув тіло знаменитості. Пишні груди і тонка талія чітко виділялися, завдяки обтягуючому відвертому вбранню.

Тонкі бретельки сукні додали образу певної пікантності.

Селена розпустила своє недовге хвилясте волосся і подивилася в камеру. Важко розглянути макіяж артистки, але точно помітно, що вона виглядає шикарно: "Справжня красуня".

Селена витягла руки назад і поклала їх на бильця сидінь.

Дівчина випрямила плечі і виставила вперед ніжку, трохи согнувши.

Світло освітив зірку ззаду.

"Мені нелегко повірити, але я йду туди", - підписала співачка фото.

За 11 годин пост Селени зібрав майже чотири мільйони лайків і багато комментарипев.

Користувачі мережі написали, що Селена виглядає чудово, їй дуже йдуть ця сукня і зачіска. Незважаючи на чорно-біле фото, яскраву зовнішність артистки не можна не помітити, вона просто ідеальна.

Раніше ми писали, що Селена Гомес зробила селфі в мережі, на яких продемонструвала свій новий макіяж і зачіску в стилі Мерилін Монро.

Селена Гомес накрутила великі кучері, а також зробила макіяж в стилі 90-х: яскрава персиково-карамельна помада, стрілки і золоті тіні. Брови вона майже не чіпала.

Незважаючи на «звичайність» нових фото на сторінці знаменитої співачки, її селфи набрали понад 3,2 мільйонів відміток «Мені подобається».

Раніше повідомлялося, що Селена Гомес позувала в чорному боді з рюшами. Вбрання з глибоким декольте артистка завбачливо прикрила рукою.

Дівчина нахилилася до фотографа, випнувши губи. Волосся зірки розвіяв вітер.

Образ Гомес завершив макіяж з блакитними тінями на очах. Загалом, вона шикарна до нестерпності.

По всій імовірності, артистка позувала на великій висоті.

Нагадаємо, Селена Гомес позувала в чорній сукні з великими червоними квітами і горошком. Пишні груди знаменитості привідкрило глибоке декольте.

Селена дивилася в камеру, на її обличчі практично немає макіяжу, лише видно красиві довгі вії.

Нагадаємо, Селена Гомес сходить з розуму: у зірки стався зрив, розкрита причина.

Як повідомляла Politeka, один Селени Гомес розповів про її нервовому зриві: Надіслала відео, що хоче зробити.

Також Politeka писала, що Гомес в психлікарні розповіла про стосунки з Дженніфер Еністон