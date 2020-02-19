Молодша сестра Кім Кардашьян Кендалл Дженнер знялася у сміливій фотосесії топлес

24-річна зірка, незважаючи на свій юний вік, вже встигла стати самою високооплачуваною моделлю в світі: за 2018 рік її дохід склав $22,5 млн. Багато хто також бачить в ній одного з головних сучасних инфлюенсерів. Кожен знімок дівчини в соцмережах тут же набирає тисячі лайків та коментарів.

На цей раз Кендалл знялася в новій провокаційній фотосесії для журналу Garage. Так, на одному зі знімків дівчина позує топлес, прикриваючи свої груди тільки руками. Втім, по-справжньому оригінальним знімок робить його нижня частина: справа в тому, що нижче талії тіло моделі просто «обривається» і «зависає» в повітрі.

Аналогічний прийом використаний на ще одному знімку з фотосесії. На ньому Кендалл позує в короткому рожевому піджаку на голе тіло і тримає в руках пасмо дивно довгого волосся.

Шанувальники моделі буквально божеволіють від відвертих кадрів. Одна з публікацій Кендалл всього за пару годин встигла набрати більше мільйона лайків, а під другою їх кількість вже перевищила два мільйони.

До цього ми писали про те, що Кендалл змінила колір волосся.

Красуня викинула фото нової себе в сториз у соцмережі instagram. На ньому вона позує сидячи в автомобілі в коричневій тонкої маєчці на бретелях і з масивним золотим кольє на шиї. Вона доповнила свій образ зухвалим макіяжем в карамельних тонах і важкими сережками у колір кольє.

Позаду неї видно відкритий люк в авто, видно, що фото або архівне, чи було зроблено в південних штатах Америки.

На коренях волосся можна помітити темні відросло волосся, що говорить або про професійної ретуші в фотошопі, або про те, що модель дійсно стала блондинкою.

Зазначимо, що користувачі не змогли прокоментувати фото Дженнер, тому що вона виставила його в сториз.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер налякала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати.

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