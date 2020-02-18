Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес майже кожен день вражає фото у відвертих образах

50-річна зірка виблискує ідеальною фігурою і обличчям практично без зморшок, пише Politeka.net.

Так, днями артистка зробила селфі в дзеркало. Знаменитість постала в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, подкачені руки і ноги: "Вау, наскільки це чудово".

Зірка дивилася в камеру, її макіяж трохи "потік", мабуть, від тренування.

Волосся Джей Ло прибрала у високий пучок, щоб не заважали.

На нігтях помітний світлий манікюр, а на руці - гумка для волосся. За скляними дверима можна побачити щось схоже на басейн.

"Розслаблена і заряджена", - підписала знімок Лопес.

За 17 годин пост зібрав більше семи мільйонів лайків та багато коментарів.

Дженніфер отримала масу компліментів, її назвали чудовою, адже зовнішність абсолютно не відповідає її віку.

Нагадаємо, Джей Ло засвітилася на червоній доріжці в яскравій молодіжній сукні з блискітками і з короткою стрижкою. Помолоділу красуню з Голлівуду не впізнати: вона пофарбувала волосся, зробила подовжене каре, а також змінила зухвалий стиль на молодіжно-дівчачий.

Красуня одягла довгу спідницю яскраво-рожевого кольору, блискучий верху з паєток у вигляді светра з горлом, клатч в тон спідниці, також з блискітками, макіяж карамельного кольору і темний акцент на очах.

Раніше ми писали, що Джей Ло позувала в чорній сукні з глибоким декольте, яка починалося трохи вище живота. Відвертий наряд підкреслив витончені форми актриси. Завдяки фасону сукні Лопес виглядала бездоганно.

Користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд артистки. За короткий час пост Лопес набрав 1,3 млн лайків.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес постала в брендових відвертих вбраннях.

Серед іншого, шанувальники виділили яскравий комплект білизни з леопардовим принтом під пояс.

"Пристрасні італійські мотиви" у вигляді були на видатної фігури співачки, а також помітна пишна зачіска і яскравий стилістичний макіяж на обличчі.

Нагадаємо, популярна співачка осоромилася на концерті, кадри конфузу.

Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопес вразила своїм голосом.

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопез засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі