Модель Олена Омович, яку вже давно називають української Кім Кардашьян, розлютилася на шанувальників і жорстко відповіла на критику її зовнішності

Омович вирішила підтвердити свої слова черговим «голим» фото, ще більше розсердивши шанувальників. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на свіжому знімку українська Кардашьян роздяглася до трусів. Вона позує лише в одних мереживних червоних трусиках, а на її волоссі плюшева маска для сну. Вона сидить на ліжку, розставивши ноги в сторони, тим самим ще більше раззадоривая своїх хейтеров.

«Вистачить писати, що це «ПІШЛО»!!! Навіщо Ви пышите образи під постами?! Типо страшна, худа, повія, перероблена, приберіть це з моєї стрічки.... НЕ ДИВІТЬСЯ! Якщо вам таке не подобається, чого підписалися? Якщо вам все не те, чого дивитесь? Як на мене, це дивно заходити на незнайомих мені людей, які мені не подобаються, і виливати бруд», – написала розгнівана Омович.

Вона додала, що буде продовжувати це робити, тому що це заходить аудиторії.

Також у коментарях користувачі мережі не змогли промовчати і відповіли їй.

«По обличчю схоже, що прибухивает ваша моделька! може і помиляємося звичайно ...», «жіноча Заздрість - страшна справа», «Класно і сміливо! Молодець», «Мені здається такими фото в наш час нікого не здивувати, гортаю стрічку як зазвичай», «дуже красива😍😍», «Ти супер, нікого не слухай, а крило з трусів прям інтригує..», «Це компліменти )) 😈просто люди так виражаються ))», «Красуня 👍🏻😘💐, а інші нехай заздрять вони просто мізерні у всьому іншому, бо їх розвиток застало на рівні давньої людини, не звертайте увагу і продовжуйте в тому ж дусі, я вас люблю», «Продовжуй в тому ж дусі малятко(можна тебе так називати). А на жаботню не звертай уваги!», «Як у неї така талія?», – написали в коментарях під фото.

Нагадаємо, що Олена Омович показала обличчя до та після пластики, кадри вражають: "Неймовірно!".

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