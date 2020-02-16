Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон порадувала численних шанувальників пікантним знімком
Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася жарким фото в своєму мікроблозі в Instagram. 52-річна красуня, незважаючи на роки, як і раніше розбурхує серця мільйонів своїх фанатів. Так, зірка популярного в 90-х серіалу "Рятувальники Малібу" з'явилася в чорному боді, який вигідно підкреслив всі її достоїнства. Від зони декольте неможливо відвести погляд: неосяжні "пагорби" Памели, які ось-ось розірвуть корсет її білизни, не помітить хіба що сліпий. А завидна "осина" талія і стрункі ніжки зведуть з розуму будь-кого.
"Легенда говорить, що коли ти не можеш спати ночами, це тому, що ти не спиш в чужому сні", - підписала знімок Андерсон.
Шанувальники за кілька годин встигли поставити більше 20 000 "сердечок" під цим фото.
"Здається, я кожну ніч в чиїхось снах, бо не можу заснути ..."
"Ви легенда! Добро, яке ви зробили, не залишиться непоміченим. ❤️"
"Бачу тебе невиспаною 🛏 останні 20 років"
"вогонь з пристрасним серцем 🔥 ♥ ️🔥"
Раніше ми повідомляли, повністю оголена Андерсон підкорила мережу, виставивши в Instagram відверте фото. Вона позувала, лежачи на животі, зігнувшись в непристойній позі та прикрившись білим простирадлом.
"Я не легка дружина ...", - підписала кадр знаменитість.
Раніше Politeka повідомляла про те, що роздягнена Памела Андерсон стала на місток і показала себе у всій красі
Також Politeka повідомляла про те, що Памела Андерсон в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен
Politeka писала і про те, що Памела Андерсон «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст