"Здається, я кожну ніч в чиїхось снах"

Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон порадувала численних шанувальників пікантним знімком

Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася жарким фото в своєму мікроблозі в Instagram. 52-річна красуня, незважаючи на роки, як і раніше розбурхує серця мільйонів своїх фанатів. Так, зірка популярного в 90-х серіалу "Рятувальники Малібу" з'явилася в чорному боді, який вигідно підкреслив всі її достоїнства. Від зони декольте неможливо відвести погляд: неосяжні "пагорби" Памели, які ось-ось розірвуть корсет її білизни, не помітить хіба що сліпий. А завидна "осина" талія і стрункі ніжки зведуть з розуму будь-кого.

"Легенда говорить, що коли ти не можеш спати ночами, це тому, що ти не спиш в чужому сні", - підписала знімок Андерсон.

Шанувальники за кілька годин встигли поставити більше 20 000 "сердечок" під цим фото.

"Здається, я кожну ніч в чиїхось снах, бо не можу заснути ..."

"Ви легенда! Добро, яке ви зробили, не залишиться непоміченим. ❤️"

"Бачу тебе невиспаною 🛏 останні 20 років"

"вогонь з пристрасним серцем 🔥 ♥ ️🔥"

Раніше ми повідомляли, повністю оголена Андерсон підкорила мережу, виставивши в Instagram відверте фото. Вона позувала, лежачи на животі, зігнувшись в непристойній позі та прикрившись білим простирадлом.

"Я не легка дружина ...", - підписала кадр знаменитість.

Фанати актриси кинулися давати їй поради щодо шлюбу: "Навіщо одружуватися ... 😉😘"; "Ну, Джон Пітерс не був підходящим хлопцем ... Він занадто старий для тебе ... Ти врешті-решт знайдеш відповідного ..."; "Може бути, вам потрібна дружина, просто думка😹🔥" Зазначимо, на початку цього року в мережі з'явилася інформація, що нібито Памела таємно вийшла заміж за продюсера Джона Пітерса (пара вже мала романтичні стосунки у 80-х, які втім тривали недовго). Але вже 1 лютого 2020 року було оголошено про розрив пари, менше, ніж через два тижні після весілля. Кілька днів потому з'ясувалося, що вони не були одружені офіційно.

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