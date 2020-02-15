Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра продемонстрировала новое фото в Инстаграм

Как передает Politeka.net, 34-летняя исполнительница достаточно активно ведет свою Instagram-страницу и часто радует поклонников разнообразными снимками, в том числе и довольно откровенного характера.

Последний опубликованный кадр именно такой.

На нем Котова позирует в белой рубашке с расстёгнутыми пуговицами на груди в окружении роз. Под низ она одела светлый бюстгальтер, который выглядывает из-под одежды. Девушка с распущенными волосами уселась на стул и выгнулась в соблазнительной позе, прикрыв глаза.

Страстный вид Котовой никого не оставил равнодушным. Фолловеры принялись комментировать увиденное, отметив, что Татьяна выглядит очень соблазнительно.

«Само очарование», «Цветочек-Ангелочек♥️)"» "Нереальной красоты фото! А вообще все мы разные и каждому своё"» "Татьяна на своей волне. Вам походу в диснеевский мир надо"», -пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что известная исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Так, звезда отвечает на вопросы поклонников, сопровождая это все соблазнительными снимками с отпуска. На одном из них Котова позирует в закрытом, который подчеркивает ее «осиную» талию. При этом ей задают вопрос о возрасте, на который она так и не ответила.

На другом снимке Котова решила приспустить кружевное белье и показать всем идеальных «близняшек». Как можно заметить, у нее спрашивали, где она делала операцию на груди.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра подразнила своими богатствами в пикантном декольте

А еще Politeka писала, что роскошная Экс-ВИА Гра показала "взрослое" фото в прозрачном наряде

Также Politeka сообщала, что Сочная экс-ВИА Гра забыла о стыде и потрясла своей красотой в большом декольте