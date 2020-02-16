Екс-солістка "Серебро" Ольга Серябкіна (Molly) поділилася серією яскравих знімків у своєму Інстаграм

Красуня позувала в обтягуючій короткій сукні з яскравим принтом, пише Politeka.net. Співачка вела себе зухвало, вона кривлялась, піднімала волосся вгору, закривала очі, виставляла язик... загалом, дівчина була дуже активною і явно веселилася.

Тканина наряду облягла шикарні форми знаменитості. Зокрема, він виділив її груди і красиві стегна.

У пості гаряча красуня привітала всіх з Днем святого Валентина. На думку Ольги, найціннішим подраком є почуття і враження.

"Головне – ваша любов 💖🦋 І навіть якщо у вас немає другої половинки, то проведіть цей час особливо!!! Зустріньтеся з друзями, рідними або порадуйте себе чимось. І даруйте близьким любов. Я хочу почати прямо зараз... Я вас дуже люблю🦋 Ви – моя мотивація, натхнення і підтримка у всьому. Завдяки вам я відчуваю себе коханою кожну мить ❤️❤️❤️ ", - підписала знімки Серябкіна, запропонувавши у кінці вибрати найкраще її фото з представлених у пості.

За день пост артистки зібрав майже 60 тисяч лайків.

"Сукня🤤", "красива🤪😻", "І ми тебе дуже любимо❤️❤️", "Любов поруч ❤️😍", "Ми теж тебе дуже любимо 💜💜 Будь найщасливішою не тільки в цей день, але і всі 365 днів в році 🥰", "Mood на сьогодні 6🙈 А ти дуже красива, завжди ❤️ зі святом 💋", "Зі святом сонечко 😍❤️❤️", "моя найбільша любов❣️❣️❣️", "Ля яке платьеееее😍", "Красуня", "Ми тебе теж дуже любимо, це і не описати словами💕 Зі святом тебе💜🤗❤😻", "...Ти найкраща. Стань моєю єдиною і не повторимою. Любов - це таке почуття про яке не можна мовчати, потім справді буде пізно...", "Ну, що я можу сказати, ти просто фотомодель, так фоткатись😻😻😻😍😍😍😍😘😘😘", "Зараза ненаглядна", "5 Любові та здоров'я🙌🌟🎶👍👏😍💖", "Безумовно 1) Вітаю❤️", "З днем всіх ❤ фото номер 2 😉", "Дуже красива і дівчина, що зачаровує 😘😘😘😍 я закоханий", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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