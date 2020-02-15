Кайлі Дженнер одним фото поставила на коліна весь світ

Американська модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників новим спокусливим фото

22-річна Кайлі Дженнер, яка прославилася, як і її сестри, зйомками в реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram, передає Politeka.net

Наймолодша мільярдерша у світі обожнює яскраві фотосесії, результатами яких ділиться з численними шанувальниками в соцмережі.

В цей раз вона опублікувала фото, на якому не показала свою ідеальну фігуру, як зазвичай, але полонила шанувальників зовсім іншим.

Кайлі показала свою неземну красу.

Ідеальні риси обличчя вона підкреслила стриманим макіяжем, а її темні локони можуть звести з розуму будь-якого чоловіка.

У коментарях під знімком, шанувальники Кайлі хвалебно відгукнулися про її красу, назвавши її досконалою. За неповну добу фото зібрав більше трьох мільйонів лайків.

Зазначимо, дівчина не соромиться показувати свої гарні, але скромні форми.

Раніше вона опублікувала фото, на якому позувала без спідньої білизни.

Місцем для фотосесії вона вибрала самотнє дерево, під яким роздяглася, накинувши на себе тільки тонку вуаль.

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