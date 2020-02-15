Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, розбурхала мережу відвертим фото

23-річна американська модель палестинського походження Белла Хадід є однією з найвідоміших моделей у світі, пише Politeka.net.

На цей раз вона порадувала своїх шанувальників кадрами зі зйомок. Багато часу вона проводить на знімальному майданчику і регулярно ділиться зі своїми шанувальниками кадрами.

Серед знімків, на яких вона нагадує спокусливу Мерилін Монро, модель опублікувала фото, де розважилась зі своєю подружкою.

Кадр видався досить пікантним: подруга Белли показала всю свою розкутість і вирішила попрацювати язиком з грудьми моделі.

Шанувальники Хадід по достоїнству оцінили такий фотосет і в підсумку наставили чверть мільйона лайків під постом.

Не так давно Хадід зачарувала всіх фото досить відвертій сукні. Широченне декольте дозволило розглянути пружні груди Белли, якою вона вирішила не ховати в бюстгальтер.

Всього за одну годину майже сто тисяч шанувальників оцінили пікантний кадр лайком.

Нагадаємо, що Белла народилася в сім'ї американської моделі з голландським корінням Йоланды ван де Герік і мультимільярдера палестинського походження Мохаммеда Хадіду. Батько моделі переїхав в сша, коли йому було 14 років, проте досі він залишається вірним своїм віросповіданням, яке передав своїм дітям.





Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми

Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою надмірну худорлявість

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах







