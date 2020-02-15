Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным образом
23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых моделей в мире, пишет Politeka.net.
На этот раз она порадовала своих поклонников кадрами со съемок. Последнее время она проводит на съемочной площадке и регулярно делится со своими поклонниками кадрами.
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Среди снимков, на которых она напоминает соблазнительную Мэрилин Монро, она опубликовала фото, где дурачиться со своей подружкой.
Кадр выдался довольно пикантным: подруга Беллы показала всю свою раскрепощенность и решила поработать языком с грудью модели.
Поклонники Хадид по достоинству оценили такой фотосет и итоге наставили четверть миллиона лайков под постом.
Не так давно Хадид очаровала всех фото довольно откровенном платье. Широченное декольте позволило рассмотреть упругую грудь Беллы, которою она решила не прятать в бюстгальтер.
Всего за один час почти сто тысяч поклонников оценили пикантный кадр лайком.
Напомним, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.
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