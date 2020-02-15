Невинные шалости Хадид с подружкой перешли все границы

Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенным образом

23-летняя американская модель палестинского происхождения Белла Хадид является одной из самых знаменитых моделей в мире, пишет Politeka.net.

На этот раз она порадовала своих поклонников кадрами со съемок. Последнее время она проводит на съемочной площадке и регулярно делится со своими поклонниками кадрами.

Среди снимков, на которых она напоминает соблазнительную Мэрилин Монро, она опубликовала фото, где дурачиться со своей подружкой.

Кадр выдался довольно пикантным: подруга Беллы показала всю свою раскрепощенность и решила поработать языком с грудью модели.

Поклонники Хадид по достоинству оценили такой фотосет и итоге наставили четверть миллиона лайков под постом.

Не так давно Хадид очаровала всех фото довольно откровенном платье. Широченное декольте позволило рассмотреть упругую грудь Беллы, которою она решила не прятать в бюстгальтер.

Всего за один час почти сто тысяч поклонников оценили пикантный кадр лайком.

Напомним, что Белла родилась в семье американской модели с голландским корнями Йоланды ван де Герик и мультимиллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадида. Отец модели переехал в Штаты, когда ему было 14 лет, однако до сих пор он остается верен своему вероисповеданию, которое передал своим детям.





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