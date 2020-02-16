Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, активно бере участь у показах мод

днями зірка взяла участь у новому шоу, де представила вишуканий наряд, пише Politeka.net.

Красуня пройшлася по подіуму в чорному довгому платті з глибоким декольте. Наряд підкреслив ідеальні форми Белли. На руках у неї були білі рукавички, а вона тягла за собою по підлозі чорну шаль з такої ж тканини, як сукня.

Зірці зробили зачіску в ретро-стилі, а образ завершували блискучі сережки та кольє.

Також на показі працювала сестра Белли, Джіджі, з якою вони зробили кілька фото. Друга модель була в червоному береті, білому костюмі - жакеті і спідниці, а також в чорному напівпрозорому топі.

"Це шоу - причина, по якій я люблю моду. Спасибі Марк за все, за те, що ти є. Радість, пристрасть, збудження, підвищена поінформованість до деталей... Ви, і це шоу викликало стільки радості...", - підписала фото Белла.

За шість годин пост Белли зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі порівняли модель з дружиною вбитого президента Джона Кеннеді, Жаклін, а також люди писали інші компліменти і освідчувалися в коханні, взагалі вона: "Неперевершена!".

Нагадаємо, Белла Хадід представила на подіумі сукню з чорними паєтками, які блищали від фотоспалахів.

Плаття виявилося досить відвертим. Глибина декольте практично доходила до пупка. Пишні груди виглядали з нього, ледь не вивалюючись.

Макіяж і зачіска Бели були простими, щоб не відволікати поглядів від наряду.

Раніше ми писали, що Белла Хадід обняла породистого щенятка з блакитними очима. Модель підтримує його двома руками, цілуючи в вушко.

Белла була одягнена зазвичай: теплий светр під горло сірого відтінку, ґулька. Тільки вії виділяються на тлі її образу.

Нагадаємо також, що Белла Хадід покрасувалася в роздільному купальнику з анімалістичним принтом, своє волосся красуня зібрала в пучок - вона красувалася і на лінні берега, і у басейну, і в позашляховику з милим песиком, а також на містку скаженіла з подружкою і показала підкачаного красеня.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми

Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою надмірну худорлявість

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах