Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, активно учавствует в показах мод

На днях звезда приняла участие в новом шоу, где представила изысканный наряд, пишет Politeka.net.

Красотка прошлась по подиуму в черном длинном платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул идеальные формы Беллы. На руках у нее были белые перчатки, а за собой она тянула по полу черную шаль из такой же ткани, как платье.

Звезде сделали прическу в ретро-стиле, а образ завершали блестящие серьги и колье.

Также на показе работала сестра Беллы, Джиджи, с которой они сделали несколько фото. Вторая модель была в красном берете, белом костюме - жакете и юбке, а также в черном полупрозрачном топе.

"Это шоу - причина, по которой я люблю моду. Спасибо Марк за все, за то, что ты есть. Радость, страсть, возбуждение, повышенная осведомленность к деталям... Вы, и это шоу вызвало столько радости...", - подписала фото Белла.

За шесть часов пост Беллы собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети сравнили модель с женой убитого президента Джона Кеннеди, Жаклин, а также люди писали другие комплименты и признавались в любви, в общем она: "Непревзойденная!".

Напомним, Белла Хадид представила на подиуме платье с черными пайетками, которые блестели от фотовспышек.

Платье оказалось довольно откровенным. Глубина декольте практически доходила до пупка. Пышная грудь выглядывала из него, едва не вываливаясь.

Макияж и прическа Беллы были простыми, чтобы не отвлекать взглядов от наряда.

Ранее мы писали, что Белла Хадид обняла породистого щенка с голубыми глазами. Модель поддерживает его двумя руками, целуя в ушко.

Белла была одета обычно: теплый свитер под горло серого оттенка, гулька. Только ресницы выделяются на фоне ее образа.

Напомним также, что Белла Хадид покрасовалась в раздельном купальнике с анималистическим принтом, свои волосы красавица собрала в пучок - она красовалась и на линни берега, и у бассейна, и во внедорожнике с милым песиком, а также на мостике порезвилась с подружкой и показала подкачанного красавца.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

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