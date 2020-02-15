Модель Демі Роуз порадувала пікантною фотосесією

Відома модель, яку часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нові фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель порадувала своїх шанувальників спекотною фотосесією в спідній білизні. До дня Святого Валентина Демі вирішила приміряти вбрання зі шкіри.

Варто відзначити, що на образ вийшов досить спокусливим. На одному з фото модель продемонструвала шикарні груди, які ледве вміщалася в обтягуючому вбранні.

На десерт Демі залишила саме солодке: на останньому знімку вона показала вид ззаду, який і прославив дівчину на весь світ.



Підписники зірки в инстаграмі залишилися в захваті. Понад тисячею коментарів вони віддячили «британську Кардашьян».

Раніше Демі Роуз похвалилася пікантним фото в одному лише купальнику, який можна насилу таким називати - мініатюрні шматочки тканини і ниточки ледве впоралися з натиском принад Демі.

Модель позувала на кадрі обнявши свої груди, тим самим зробивши їх ще більше.

Варто відзначити, що кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

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