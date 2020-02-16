Наймолодша мільярдерка світу, модель Кайлі Дженнер постала в новому образі

Красуня часто змінює образи, і допомагає їй в цьому велика колекція перук, пише Politeka.net. Днями в її Instagram з'явився знімок, на якому красуня позує з русявим волоссям. Відомо, що Кайлі насправді брюнетка.

Дженнер одягла чорний обтягуючий гольф, який виділив її пишні груди, а довге волосся прикрили її. На одному рукаві моделі - одяг, схожий на шкіряну куртку.

Талія зірки теж підкреслено, ймовірно, брюками з високою посадкою.

Знаменитість доторкнулася до волосся і подивилася в телефон, роблячи селфі. Кайлі прочинила губи і виглядала дуже спокусливо, від неї можна втратити голову.

Варто відзначити, що манікюр зірки - довгі нігті бежевого відтінку, мабуть під новий колір волосся.

"Нова атмосфера 🤎🖤", - підписала знімок зірка.

За дві години публікація зібрала більше трьох мільйонів лайків та багато коментарів.

Шанувальники написали компліменти новому кольору волосся, а також зовнішності зірки загалом.

"Таааак! Вона наближається до блондинки, це бомба", "Чому ти копіюєш мене, Кайлі, я буквально сьогодні пофарбувала волосся у каштановий?", "Прекрасна", "Мені подобається", "Я люблю тебе, крихітко", "Красива жінка", "Чудова!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в обтягуючому червоному костюмі в авто.

Вбрання підкреслило її ідеальні форми: пишні груди і стегна.

Кайлі перебувала на задньому сидінні, закинувши ніжку на ніжку. Виглядала вона розкішно.

Доповнили її образ блискучі прикраси і сумочка у вигляді губ. Макіяж був нанесений в стилі Кайлі - з акцентом на пишні вії.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер покрутилася біля дзеркала, показавши фігуру з різних сторін перед тренуванням.

На кадрах Дженнер позує без макіяжу і укладки, з якою ми її звикли зазвичай бачити. Інста-знаменитість постала перед нами звичайною дівчиною в обтягуючому костюмі для спорту.

Короткий топ з вирізом під грудьми і чорні лосини з білими смугами, недбало пригладжене волосся – весь її ранковий лук.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі показала, чим спокушає чоловіків.